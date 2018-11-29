Банк Англии предупредил о тяжелейших последствиях нерегулируемого "Брекзита"

За менее чем две недели до решающего голосования по "Брекзиту" в британском парламенте в Великобритании предупреждают о тяжелых экономических последствиях наихудшего варианта выхода страны из состава ЕС.

От "Брекзита" без соответствующего соглашения между Лондоном и Брюсселем Великобритания пострадает еще больше, чем в ходе мирового финансового кризиса десятилетней давности, предупредил в среду, 28 ноября, Банк Англии.

По поручению депутатов центральный банк Соединенного Королевства подсчитал, что при таком варианте развития событий ВВП страны уже в первом квартале 2019 года может снизиться на 8 процентов. В ходе последнего финансового кризиса показатель экономической мощи Великобритании понизился на 6,25 процента.

Кроме того, после нерегулируемого "Брекзита" безработица в стране вырастет до 7,5 процентов. Данный показатель не будет еще выше только из-за массового оттока трудоспособных граждан из страны, который прогнозирует Банк Англии при таком сценарии. Курс британского фунта стерлингов может обрушиться на 25 процентов при наихудшем варианте выхода Великобритании из ЕС, предупредил эмиссионный банк.

Между тем правительство Великобритании подготовило собственный прогноз экономического развития после того, как страна покинет Евросоюз. Согласно опубликованному 28 ноября 83-страничному документу, в случае нерегулируемого "Брекзита" ВВП Великобритании на протяжении ближайших 15 лет будет на 9,3 процента ниже, чем в том случае, если бы страна осталась в ЕС.

Даже при наиболее благоприятном для Лондона сценарии - при продолжении беспрепятственной торговли и неизменных условиях въезда в страну - показатель экономической мощи Великобритании будет расти на 0,6 процента меньше, чем при продолжении членства в ЕС, прогнозирует британское правительство. Без сохранения свободной торговли и прежних условий въезда в страну ВВП Великобритании будет расти на 3,9 процента медленнее, чем в случае сохранения членства в Евросоюзе.

Голосование по выходу Великобритании из состава Евросоюза в Палате общин пройдет голосование 11 декабря по итогам пятидневных дебатов. 25 ноября главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на внеочередном саммите в Брюсселе поддержали 585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза, который был согласован 13 ноября. Кроме того, на встрече была подписана политическая декларация, регулирующая отношения между ЕС и Лондоном после "Брекзита".

Как предполагается, многие британские депутаты планируют проголосовать против соглашения. Великобритания планирует выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года.