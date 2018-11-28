Последнее обновление: 28.11.2018 13:04

Сеул и Пхеньян проведут осмотр путей перед соединением железных дорог

КНДР и Южная Корея, которые готовятся соединить и модернизировать свои железные дороги, договорились с 30 ноября провести осмотр северокорейских участков ж/д полотна, сообщил южнокорейский Минтранс.

"Север и юг договорились в течение 18 дней с 30 ноября провести совместное исследование на местах северокорейского участка межкорейской железной дороги на протяжении около 2,6 тысячи километров", - говорится в пресс-релизе министерства транспорта Южной Кореи.

Будет проведен осмотр участков двух линий от Кэсона до Синыйджу и от Кымгансана до Тумангана.

Южнокорейский состав для проведения работ отправится с Сеульского вокзала.

Власти КНДР и Южной Кореи договорились провести в конце ноября — начале декабря церемонию начала работ по соединению и модернизации своих железных дорог. Планировалось, что в конце октября начнутся оценочные работы состояния путей в западной части, а в начале ноября — в восточной части приграничных районов.

Ранее сообщалось, что Южная Корея получила от США и ООН исключение по некоторым санкциям в отношении КНДР для доставки на территорию страны топлива и других материалов, которые потребуются для проведения оценки состояния железных дорог Корей на месте их соединения.

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