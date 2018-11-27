Лондон после Brexit будет заключать торговые соглашения независимо от решений ЕС - Мэй

Лондон после Brexit получит возможность заключать торговые соглашения независимо от решений ЕС, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в интервью телеканалу Sky News.

"Если вы посмотрите на политическую декларацию, которая обозначает будущие рамки наших отношений с ЕС, то увидите, что в ней четко обозначена наша независимая торговая политика. И у нас будет возможность заключать торговые соглашения со странами по всему миру", - заявила Т.Мэй. Также Т.Мэй рассказала, что Великобритания уже работает над перспективами торгового соглашения с США. "И что касается США, мы уже говорим с ними, какого рода соглашение у нас может быть в будущем, у нас есть рабочая группа (...) Мы продолжаем работать с США над этим", - отметила она.

Премьер подчеркнула, что заключение торговых соглашений для Великобритании "перестанет быть решением, принимаемым Брюсселем".

Ранее Д.Трамп заявил, что соглашение по Brexit, заключенное Великобританией с ЕС, видимо, выгодно Брюсселю, тогда как Лондон может столкнуться с проблемами. "Это выглядит как хорошая сделка для ЕС", - сказал Д.Трамп журналистам. Его выступление транслировал телеканал CNN.

По мнению президента США, соглашение может помешать Великобритании развивать торговлю с американскими партнерами. "Судя по тому, как сделка выглядит сейчас, они (британцы - ИФ), возможно, не смогут торговать с США. И я не думаю, что такая ситуация нравится им самим", - подчеркнул Д.Трамп. Он выразил надежду, что Т.Мэй в итоге сможет решить данный вопрос.