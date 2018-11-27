Испания хочет закрыть к 2028 году все атомные электростанции

План испанских властей предусматривает поэтапное закрытие в период с 2023 по 2028 годы всех ныне действующих в стране пяти атомных электростанций (АЭС). Еще раньше - в 2020 году - в соответствии с рекомендациями Евросоюза должны быть закрыты семь из 15 электростанций, работающих на угле.

Между тем за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ) испанцы сегодня дают только 38,5% необходимого стране электричества. А посему некоторые эксперты полагают, что замена атомных и тепловых электростанций, на которые сейчас приходится соответственно 22% и 39,5% вырабатываемой электроэнергии, не сможет осуществиться в намеченные сроки. При этом они считают, что в ближайшие годы Испании понадобиться больше электричества: к примеру, для развития энергоемких производств или быстро входящих в моду электромобилей.

Последняя АЭС в Испании была построена в 1988 году в провинции Гвадалахара, напомнил в беседе с "Немецкой волной" представитель министерства экологических преобразований Испании Хосе Мигель Монкада. Тогда же, по его словам, правительство приняло решение больше не возводить подобных объектов и со временем полностью отказаться от атомной энергетики. Поводом для такого решения послужила авария на Чернобыльской АЭС.

Нынешнее решение было принято несмотря на то, что в Испании с момента ввода в эксплуатацию первой атомной электростанции "Сурита" в 1969 году не было ни одной серьезной аварии, пояснил представитель министерства. Самым крупным ЧП считается пожар на АЭС "Вандельос I" в 1989 году. К счастью, инцидент обошелся без человеческих жертв и без выбросов радиации. Кстати, "Сурита", как и еще две старые АЭС, на данный момент уже закрыты, поскольку выработали свой ресурс.

Конкретная альтернатива АЭС - использование ветра и солнца для получения электроэнергии - появилась в Испании в 90-х годах, продолжил собеседник "Немецкой волны". А бум строительства ветряков и установки солнечных батарей пришелся на середину прошлого десятилетия. Он поддерживался дотациями испанских властей и Евросоюза. Размер помощи составлял от 25-70% стоимости установок.

Оправданием субсидий, поясняет Хосе Мигель Монкада, служила борьба с изменением климата, поскольку возобновляемая энергетика считается чистой и не ведет к выбросу в атмосферу углекислого газа. Однако строительство новых объектов "зеленой" энергетики резко сократилось с началом экономического кризиса в 2008 году. Определенный застой наблюдается в этой сфере до сих пор. Причина - нехватка финансирования.

Дороговизна альтернативной энергетики (и строительства, и эксплуатации) - основной довод экспертов, скептически воспринявших новость о закрытии АЭС к 2028 году. В их числе, к примеру, советник крупнейшей энергокомпании Endesa Хосе Богас, губернатор Астурии Хавьер Фернандес и ученый-энергетик Игнасио Аралусе.

Сотрудник исследовательского Центра альтернативной энергетики Дарио Кампос сообщил "Немецкой волне", что компенсировать работу атомных и части тепловых электростанций Испания сможет лишь в том случае, если утроит за 10 лет число уже имеющихся солнечных и ветроэлектростанций. Большое количество установок, размещаемых в разных регионах страны, необходимо в связи с тем, что их работа неустойчива - зависит от капризов погоды. Между тем подача электроэнергии потребителям должна быть стабильной, отметил исследователь.

Скептически настроенные эксперты хотя и не верят в сроки, намеченные правительством, все же согласны с необходимостью избавиться от атомных и тепловых электростанций. Тем более что эта необходимость вписывается в общеевропейский тренд. Однако, по их оценкам, процесс отказа от АЭС и угольных электростанций, чтобы он прошел безболезненно для населения и экономики, должен занимать больше времени - растянуться, как минимум, до 2050 года.