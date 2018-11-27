General Motors сократит производство и рабочие места

Крупнейший автомобилестроительный концерн США General Motors Co объявил в понедельник о планах снизить производство плохо продаваемых моделей и сократить сотрудников на предприятиях в Северной Америке, одновременно увеличив инвестиции в разработку электрических и автономных транспортных средств на фоне уменьшения спроса на традиционные седаны.

Это крупнейшая реструктуризация компании с момента ее банкротства десять лет назад.

Объявление GM вызвало незамедлительную критику со стороны президента США Дональда Трампа, который сказал, что недоволен решением главы GM Мэри Барры сократить производство в Огайо - ключевом штате президентской кампании 2020 года.

Барра объяснила в понедельник, что решение о возможном закрытии пяти заводов в Северной Америке и сокращении примерно 15 тысяч сотрудников необходимо для поддержания высоких позиций компании на фоне увеличения инвестиций в развитие новых технологий и новых направлений бизнеса, таких как услуги роботизированных такси.

“Эта отрасль меняется очень быстро, - сказала Барра. - Те меры, которые мы принимаем, направлены на укрепление нашего бизнеса”.

Акции GM подорожали на 7,8 процента после объявления о реструктуризации. Бумаги конкурирующих Ford Motor Co и Fiat Chrysler Automobiles NV также прибавили в цене.

GM сообщила, что в ближайшие два года планирует удвоить инвестиции в разработку электромобилей и беспилотных автомобилей.

Несмотря на это, компания рассчитывает в целом уменьшить ежегодные капитальные расходы до $7 миллиардов к 2020 году с примерно $8,5 миллиардов в среднем ежегодно в период с 2017 по 2019 годы.