В январе-октябре прибыль крупнейших промпредприятий КНР выросла на 13,6%

Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в январе-октябре увеличилась на 13,6% (год к году), свидетельствуют данные Государственного статистического управления.

Темпы подъема оказались ниже 14,7%, зафиксированных по итогам девяти месяцев.

Из 41 охваченной исследованием отрасли рост прибыли в годовом выражении в январе-октябре был зафиксирован в 34 отраслях.

Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней ($2,88 млн) в октябре повысилась на 3,6% в годовом выражении и достигла 548 млрд юаней. В сентябре рост составлял 4,1%. Металлургия, производство стройматериалов и нефтехимическая промышленность продемонстрировали наилучшие темпы подъема прибыли в прошлом месяце.

По состоянию на конец октября коэффициент задолженности ведущих промышленных компаний, то есть отношение долга к активам, сократился на 0,5 процентного пункта относительно той же даты годом ранее - до 56,7%.