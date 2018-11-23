Инвесторы снизили ожидания повышения ставки ЕЦБ в 2019 году после слабых данных PMI

Инвесторы в пятницу вновь снизили прогнозы повышения ставок Европейским центробанком в 2019 году, а инфляционные ожидания опустились до минимума за год после выхода слабых экономических данных еврозоны.

Рост деловой активности в еврозоне в ноябре существенно не дотянул до прогнозов на фоне резкого падения экспорта из-за замедления расширения глобальной экономики и продолжающейся торговой войны, показали данные частного исследования.

Разница между ставкой overnight по межбанковским операциям в еврозоне (Eonia) и форвардными курсами Eonia на декабрь 2019 года, когда пройдет заседание ЕЦБ, составила 8,8 базисного пункта против 9,5 базисного пункта во вторник и свыше 10 базисных пунктов в понедельник.

Показатель позволяет сделать вывод о том, что инвесторы оценивают вероятность повышения депозитной ставки ЕЦБ на 10 базисных пунктов - минимум, на который она, вероятно, будет поднята - в менее чем 90 процентов. На текущий момент ставка составляет минус 0,4 процента.

В начале недели вероятность повышения на 10 базисных пунктов, по мнению инвесторов, была стопроцентной.

Форвардная ставка 5Y5Y (перспективы инфляции на период в 5 лет через 5 лет) в пятницу опустилась до 1,6462 процента - минимума с ноября 2017 года.