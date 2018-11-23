Китай объявил о реформах в зонах свободной торговли

Госсовет КНР в пятницу обнародовал целый ряд мер по углублению реформ в зонах свободной торговли (ЗСТ), предоставив отдельным лицам на их территории право инвестировать в зарубежные ценные бумаги.

Эскалация торговой войны с США может помешать планам Китая отпраздновать экономические достижения, показанные в последние 40 лет после реформ, начатых бывшим китайским лидером Дэн Сяопином в декабре 1978 года.

Однако Пекин заявляет, что намерен продвигать новые реформы и продолжить открывать экономику, но только по своему собственному графику.

Находящимся на территории ЗСТ лицам, отвечающим ряду критериев, будет разрешено осуществлять инвестиции в зарубежные ценные бумаги в рамках соответствующих правил, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Госсовета. В настоящее время отдельные лица имеют право покупать зарубежные акции и облигации лишь через ограниченные инвестиционные каналы, такие как программа Shanghai-Hong Kong Stock Connect, которая обеспечивает перекрестные торги фондовых бирж Шанхая и Гонконга.

Банкам в ЗСТ будет также разрешено осуществлять операции с производными финансовыми инструментами в юанях от лица зарубежных организаций, тогда как отобранные властями ЗСТ смогут запускать экспериментальные схемы секьюритизации прав интеллектуальной собственности, сообщил Госсовет КНР.

Кроме того, правительство разрешит иностранным компаниям осуществлять перевозку пассажиров и грузов из Чжэнчжоу и Сианя, двух ключевых ЗСТ в Китае, в другие страны.

Правительство сообщило, что также уменьшит бюрократические формальности для импорта автомобилей.