Парламент Украины принял бюджет 2019 года, выполнив ключевое условие одобрения Международным валютным фондом нового кредита на сумму $3,9 миллиарда.

Окончательная версия документа, процесс утверждения которого затянулся почти до шести утра пятницы, пока не опубликована. Однако премьер-министр Владимир Гройсман и глава Минфина Оксана Маркарова сказали перед голосованием, что в ходе доработки проекта ко второму чтению удалось сохранить дефицит в размере около 2,3 процента валового внутреннего продукта в соответствии с требованиями МВФ.

“Просьба поддержать законопроект... это даст нам возможность уверенно войти в 2019 год”, - сказала Маркарова.

Правительство подготовило проект, базируясь на прогнозах роста экономики на 3,0 процента, инфляции - 7,4 процента. В документе ко второму чтению доходы составляли 1,026 триллиона гривен, расходы - 1,112 триллиона при среднегодовом курсе гривны 29,4 за $1.

“Самое главное, что у нас сегодня есть, это обеспечить в стране стабильность и развитие. Мы начали много процессов, реформ и преобразований. Бюджет страны является ключевым инструментом для реализации этих заданий”, - сказал Гройсман.

В октябре МВФ сообщил о предварительной договоренности с украинскими властями о новой программе stand-by размером $3,9 миллиарда и сроком 14 месяцев. В сообщении МВФ, которое появилось после принятого правительством решения о повышении цен на газ, говорилось, что совет директоров фонда рассмотрит вопрос о выделении кредита после принятия Украиной бюджета.