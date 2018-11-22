Ученые из США успешно испытали первый самолет с ионным двигателем

Спустя больше 100 лет с момента первого в истории управляемого полета на самолете, американские ученые сообщили об успешном испытании принципиально нового, легкого и практически бесшумного воздушного судна без подвижных частей, таких как пропеллеры или лопаток турбин.

Инженеры из Массачусетского технологического института в среду сообщили, что успешно испытали в спортзале на территории кампуса беспилотный самолет на воздушной ионной тяге.

Самолет, который называется Version 2 EAD Airframe, или V2, весит всего 2,45 килограмма, а размах крыла составляет 5 метров.

“Это первый полет самолета без подвижных частей”, - сказал конструктор Стивен Барретт, добавив, что вдохновился шаттлом из “Звездного пути”.

Самолет отрывается от земли за счет ионизации воздуха: положительно заряженные ионы сталкиваются с молекулами воздуха, передавая им энергию и в конечном итоге создавая тягу.

Исследователи провели 11 испытательных полетов, в ходе которых самолет в общей сложности преодолел около 60 метров, чаще всего пролетая меньше двух метров во время каждого полета.