Китай оценивает предложение США усилить контроль над экспортом технологий

Китай оценивает возможные последствия предложения США усилить контроль над экспортом технологий и примет необходимые меры для защиты законных интересов китайских компаний, сказал в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР.

Власти США в понедельник предложили ужесточить контроль над экспортом технологий в 14 ключевых высокотехнологичных областях, в том числе в сфере искусственного интеллекта и производстве микропроцессоров. По словам аналитиков, эта инициатива направлена напрямую против Китая.

Срок общественного обсуждения предложения истекает 19 декабря, следует из документа, опубликованного в Федеральном реестре США в понедельник.

На фоне обострившегося торгового спора президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт китайской продукции стоимостью $250 миллиардов, чтобы заставить Пекин пойти на уступки и выполнить ряд требований Вашингтона, которые изменят условия торговли между двумя странами. Китай принял ответные меры.

США хотят, чтобы Китай упростил доступ к рынку и усилил защиту интеллектуальной собственности американских компаний, снизил размер субсидий для промышленного сектора и сократил профицит торговли с Вашингтоном, который на данный момент составляет $375 миллиардов.

Администрация Трампа сообщила во вторник, что Китай не изменил свою “нечестную” торговую практику, усилив напряженность в преддверии встречи президента США с председателем КНР Си Цзиньпином, которая пройдет позднее в ноябре.

Соответствующие выводы были сделаны в ходе проводимого торговым представителем США расследования в рамках раздела 301 Закона о торговле.

Китай серьезно обеспокоен новыми выводами и не потерпит “беспочвенных” обвинений, сказал официальный представитель министерства коммерции Гао Фэн на еженедельной пресс-конференции.

В ходе встречи Всемирной торговой организации в среду представитель США обвинил Пекин в использовании механизма урегулирования споров ВТО, чтобы проводить “нерыночную” политику, в то время как китайский чиновник сказал, что Вашингтон нарушает правила игры.