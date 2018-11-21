Последнее обновление: 21.11.2018 17:32

ЕС и Грузия согласовали программу действий, предусматривающую 25 инициатив

Евросоюз и Грузия договорились на переговорах в среду по 25 проектам и программам, в том числе в сфере поддержки бизнеса и экономики, а также развития образования и транспорта, сообщила в среду Еврокомиссия.

По итогам рабочей встречи представителей ЕК и членов правительственной делегации Грузии были подписаны ежегодная программа действий для Грузии и финансовые соглашения.

"Сегодня еще одна особая веха в нашем партнерстве. Приверженность и желание Грузии активизировать сотрудничество с ЕС свидетельствуют о том, что наши отношения являются приоритетными", — заявил журналистам глава ЕК Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции с премьером Грузии Мамукой Бахтадзе.

"Сегодня мы договорились о многих способах, с помощью которых мы как Европейская комиссия можем конкретно выполнить это обязательство. Вы можете рассчитывать на то, что ЕС будет твердо защищать территориальную целостность Грузии", - добавил он.

По словам Юнкера, ЕК, как и планировала, предусмотрела для Грузии 134 миллиона евро, часть из которых предназначена на поддержку малых и средних предприятий.

"Мы также надеемся выделить дополнительные 45 миллионов евро макрофинансовой помощи в ближайшее время", - сообщил Юнкер.

ЕК распространила справку о согласованных проектах, в том числе, в сфере повышения энергоэффективности, студенческих и научных обменов, развития транспорта и дорожной безопасности, таможни, фитосанитарном регулировании.

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