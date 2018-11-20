Евросоюз не станет военным альянсом - Могерини

ЕС не собирается превращаться в конкурирующий с НАТО военный альянс, заявила во вторник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"ЕС не является и не будет военным альянсом, мы политический союз. У нас тоже есть определенная "жесткая" сила, которую мы развертываем в координации с НАТО и ООН, но нет конкуренции, нет идеи замены, нет дублирования", - сказала она журналистам после переговоров с главами оборонных ведомств стран ЕС.

Могерини подчеркнула, что собственные усилия ЕС в сфере обороны "дополняют НАТО и усиливают возможности европейских стран, также состоящих в альянсе".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для обеспечения кибербезопасности. Идею поддержала и канцлер Германии Ангела Меркель.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что не видит необходимости в создании Евросоюзом дублирующих командных структур, а оборону Европы невозможно представить, в частности, без США.