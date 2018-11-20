Enel увеличит инвестиции в "чистую" энергию, подразделение сетей

Итальянская энергетическая компания Enel во вторник повысила целевой уровень базовой прибыли и пообещала увеличить инвестиции в подразделения возобновляемых источников энергии и сетей в рамках нового бизнес-плана.

Enel сообщила, что общий объем инвестиций за три года по 2021-й составит 27,5 миллиарда евро ($31,5 миллиарда), увеличившись на 12 процентов по сравнению с предыдущей стратегией. В частности, Enel планирует более чем на 40 процентов увеличить расходы на бизнес возобновляемых источников энергии.

Компания проинформировала, что к 2021 году доля экологически чистых источников в общем производстве энергии вырастет до около 62 процентов с 48 процентов в 2018 году.

Enel, контролирующая также российскую генерирующую компанию Enel Russia и испанскую Endesa, сообщила, что намерена увеличить мощности возобновляемых источников энергии на 11.600 мегаватт в ближайшие три года, сократив около 7.000 мегаватт тепловых мощностей.

“Enel будет уделять повышенное внимание рынкам, где присутствует комплексно, в частности Италии, Испании, Чили и Бразилии”, - сообщила компания.

Enel ждет роста базовой прибыли примерно на 6 процентов в год и достижения показателя в 17,4 миллиарда евро в 2019 году, в то время как в рамках предыдущего плана прогнозировала уровень в 17,2 миллиарда евро.

Компания подтвердила, что направит 70 процентов чистой прибыли на выплату дивидендов, но сообщила, что в рамках стратегии впервые вводит политику минимального целевого уровня дивидендов на акцию.