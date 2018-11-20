Societe Generale заплатит $1,4 млрд для урегулирования претензий властей США

Французский банк Societe Generale в понедельник согласился выплатить федеральным властям США и властям штатов $1,4 миллиарда для урегулирования юридических споров.

Банк согласился заплатить $1,34 миллиарда для урегулирования претензий властей, связанных с тем, что он обеспечивал проведение долларовых транзакций в нарушение санкций США против Кубы и других стран, говорится в заявлениях кредитора и американских властей.

Кроме этого, Societe Generale сообщил, что согласился выплатить $95 миллионов для урегулирования еще одного спора, связанного с нарушением норм, касающихся борьбы с отмыванием денег.

“Мы признаем и сожалеем о недочетах, указанных в этих соглашениях, и сотрудничаем с властями США для урегулирования этих вопросов”, - говорится в заявлении главы Societe Generale Фредерика Удеа.

По сообщению американских властей, с 2003 по 2013 год банк обеспечил незаконные транзакции общей суммой в миллиарды долларов, участники которых базировались в странах, попавших под санкции и другие ограничения США, в том числе в Иране, Судане, на Кубе и в Ливии.

Банк сообщил, что резервы на урегулирование юридических споров полностью покрывают размер штрафа и что соглашение с американскими властями больше никак не отразится на финансовых результатах кредитора в 2018 году.