Последнее обновление: 19.11.2018 17:45

Экспорт оружия из Германии в Саудовскую Аравию остановился

Правительство ФРГ воздействует на держателей действительных индивидуальных лицензий на поставку вооружений в Саудовскую Аравию, в результате чего в настоящее время экспорт из Германии в Саудовскую Аравию отсутствует, заявил на брифинге в понедельник представитель министерства экономики и энергетики ФРГ.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что Германия прекращает поставки вооружений в Саудовскую Аравию, пока убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи полностью не расследовано, "и в связи с этим еще не завершенным расследованием могу сказать, что поставок вооружений в Саудовскую Аравию нет".

"Воздействуем на держателей действительных индивидуальных лицензий с результатом, что в настоящее время экспорт из Германии в Саудовскую Аравию не производится", - сказал представитель Минэкономики.

Ранее в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил в Брюсселе, что Германия закрыла въезд в шенгенскую зону для 18 саудовских подданных, которые, возможно, причастны к убийству Хашукджи.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Согласно распространенному заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.

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