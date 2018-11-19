Последнее обновление: 19.11.2018 14:56

Goldman Sachs ждет снижения доллара в 2019 году

/. Инвестбанк Goldman Sachs сообщил в понедельник, что ждет снижения доллара в 2019 году, поскольку рост экономики США замедляется, приближаясь к среднемировым показателям.

Goldman сообщил, что пересмотрел прогноз для иены и теперь ждет роста японской валюты, а также укрепления латиноамериканских валют, шведской кроны, канадского, австралийского, новозеландского долларов и израильского шекеля.

“Мы ждем ряда изменений в глобальной экономической ситуации, которые, наряду с несколькими негативными среднесрочными факторами, указывают скорее на понижательный, чем на повышательный тренд доллара в 2019 году”, - говорится в макроэкономическом прогнозе Goldman Sachs.

blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Ноябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование