Ирак возобновил экспорт нефти Kirkuk после годового перерыва

Ирак возобновил экспорт нефти сорта Kirkuk из турецкого порта Джейхан, прерванные более года назад из-за противостояния между центральным правительством в Багдаде и полуавтономным регионом Курдистан, сообщили источники в отрасли в пятницу.

Возобновление экспорта Kirkuk Ираком - достижение американской дипломатии, которая оказывала давление на обе стороны для разрешения конфликта и увеличения предложения сырья на мировом рынке в условиях восстановления санкционного режима в отношении Ирана.

Поставки иракского сорта Kirkuk начались в пятницу, но их уровень составляет всего около 50.000-60.000 баррелей в сутки, сообщили источники Рейтер.

В отдельные месяцы 2017 года иракский экспорт Kirkuk достигал 300.000 баррелей в сутки. Уровень, до которого могут вырасти поставки, пока неизвестен, отметили источники Reuters.