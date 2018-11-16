Последнее обновление: 16.11.2018 13:07

Драги предупредил о возможном замедлении темпов роста инфляции

Глава Европейского центробанка Марио Драги в пятницу подтвердил планы регулятора свернуть меры стимулирования в конце 2018 года, но выразил беспокойство относительно прогноза роста экономики еврозоны, предупредив, что повышение инфляции может оказаться не таким быстрым, как ожидалось.

“Если неуверенность компаний относительно прогнозов роста и инфляции усилится, давление на маржу может оказаться более устойчивым, - сказал Драги на банковской конференции. - Это скажется на скорости повышения базовой инфляции, а, следовательно, и на ожидаемой нами динамике инфляции в ближайшие кварталы.

“Неопределенность вокруг среднесрочного прогноза усилилась”.

ЕЦБ планирует завершить программу скупки активов в конце декабря 2018 года и ждет сохранения процентных ставок на текущих рекордно низких уровнях как минимум до конца лета 2019 года.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Ноябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование