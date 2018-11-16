Драги предупредил о возможном замедлении темпов роста инфляции

Глава Европейского центробанка Марио Драги в пятницу подтвердил планы регулятора свернуть меры стимулирования в конце 2018 года, но выразил беспокойство относительно прогноза роста экономики еврозоны, предупредив, что повышение инфляции может оказаться не таким быстрым, как ожидалось.

“Если неуверенность компаний относительно прогнозов роста и инфляции усилится, давление на маржу может оказаться более устойчивым, - сказал Драги на банковской конференции. - Это скажется на скорости повышения базовой инфляции, а, следовательно, и на ожидаемой нами динамике инфляции в ближайшие кварталы.

“Неопределенность вокруг среднесрочного прогноза усилилась”.

ЕЦБ планирует завершить программу скупки активов в конце декабря 2018 года и ждет сохранения процентных ставок на текущих рекордно низких уровнях как минимум до конца лета 2019 года.