Последнее обновление: 15.11.2018 16:36

Рост продаж Henkel замедлился из-за ухудшения в сегменте клеящих материалов

Немецкий производитель товаров для потребительского рынка Henkel сообщил о замедлении роста продаж в третьем квартале на фоне ухудшения показателей подразделения клеящих материалов.

Henkel, в число наиболее известных брендов которой входят средства для стирки Persil и клеевые составы Loctite, сообщила, что продажи увеличились на 2,7 процента до 5,037 миллиарда евро($5,71 миллиарда), исключая приобретение активов и влияние изменений курсов валют. Прибыль на акцию выросла на 2,6 процента до 1,58 евро.

Подразделение клеящих материалов, на долю которого приходится примерно половина продаж компании, зафиксировало органический рост продаж на уровне 3,8 процента. Во втором квартале этот показатель составил 5,2 процента.

Продажи подразделения, специализирующегося на товарах для стирки и уборки, выросли на 2,5 процента, а продажи подразделения товаров для красоты, куда входит бренд шампуней Schwarzkopf, увеличились на 0,5 процента.

Henkel подтвердила прогноз органического роста продаж на 2-4 процента в 2018 году и роста скорректированной прибыли на акцию (EPS) на 3-6 процентов.

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