Германия инвестирует 3 млрд евро в создание искусственного интеллекта

Правительство Германии намерено до 2025 года дополнительно инвестировать 3 миллиарда евро в научные исследования и технологии, связанные с развитием искусственного интеллекта.

Что касается искусственного интеллекта, "Германия должна стать одной из ведущих стран в научной и практической сферах", заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в среду в Потсдаме на двухдневном заседании правительства, посвященном цифровым технологиям.

По его словам, в правительстве исходят из того, что частные инвесторы потратят на разработки такую же сумму. Таким образом, общий объем инвестиций в искусственный интеллект к 2025 году составит 6 миллиардов евро.

"Мы стремимся к тому, чтобы в Германии средние предприятия и компании, ориентированные на экспорт, все больше внедряли цифровые технологи, поскольку они способны привести к дополнительному росту ВВП на 1,3 процента", - отметил Альтмайер. По его словам, это больше, чем принесли все крупные инновации с момента изобретения паровой машины.

В свою очередь федеральный министр образования и науки Анья Карличек пообещала создать в немецких университетах 100 новых кафедр искусственного интеллекта, а также привлекать в Германию иностранных ученых, работающих в этой сфере. По словам федерального министра труда Хубертуса Хайля, технологический прогресс, автоматизация и использование искусственного интеллекта к 2025 году приведет к утрате 1,6 миллиона рабочих мест, но в тоже время будут созданы до 2,3 миллиона новых. Это означает, что необходимы подготовка и повышение квалификации большого числа наемных работников.