Армения обвинила "Газпром" в многомиллиардных налоговых махинациях

Власти Армении провели проверку работающей в республике "дочки" "Газпрома" и выявили налоговые нарушения в особо крупных размерах. Об этом в среду сообщила пресс-служба Комитета государственных доходов республики.

ЗАО "Газпром Армения", которое является единственным поставщиком газа в страну, предоставляло налоговым органам "заведомо ложные данные" в отчетности за 2016-17 гг, в результате чего недоплатило налог на прибыль и НДС на сумму "несколько миллиардов", говорится в заявлении КГД.

Кроме того, компания была вовлечена в серые схемы продажи газа. Объемы потерь топлива при транспортировке завышались, газ списывался, в то время на деле происходила его реализация на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС).

Независимые исследования показали, что потери газа в сетях сократились втрое, в то время как его реализация в июне-сентябре 2018 года выросла на 37%.

"На основании вышеупомянутого по материалам, подготовленным в Следственном управлении КГД, по признакам части 2 статьи 205 Уголовного кодекса РА возбуждено уголовное дело.

"Осуществляются необходимые следственные и процессуальные действия в целях уточнения размера ущерба, нанесенного государству в результате злоупотреблений, допущенных ЗАО "Газпром Армения", а также выявления коррупционных проявлений в сфере потребления природного газа", - говорится в релизе.