Maersk предупредила о снижении спроса на контейнерные перевозки из-за торговой войны

Датский оператор контейнерных перевозок A.P. Moller-Maersk в среду отчитался о превысившей прогнозы операционной прибыли в третьем квартале, но сообщил, что торговая война США и Китая ударила по спросу на контейнерные перевозки.

Maersk сообщила, что объем глобальных контейнерных перевозок может сократиться на 0,5-2,0 процента в 2019 и 2020 году.

Компания сузила диапазон ожидаемой годовой прибыли до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) до $3,6-$4,0 миллиарда с $3,5-$4,2 миллиарда.

Бывший конгломерат находится в процессе реструктуризации, стремясь полностью сфокусироваться на транспорте и логистике, и планирует активнее конкурировать с UPS и Fedex, специализирующимися на доставке грузов.

В 2016 году Maersk купила немецкого конкурента Hamburg Sud, что позволило ей увеличить выручку в третьем квартале на 31 процент в годовом выражении до $10,08 миллиарда. Опрошенные Рейтер аналитики ожидали показатель в размере $9,98 миллиарда.

Показатель EBITDA составил $1,14 миллиарда за квартал против прогноза аналитиков на уровне $1,09 миллиарда.