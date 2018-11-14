Последнее обновление: 14.11.2018 15:34

E.ON ждет годовую прибыль в верхней половине прогноза

Немецкий энергоконцерн E.ON в среду отчитался о превысившей прогнозы прибыли за первые девять месяцев года и сообщил, что прибыль компании за весь 2018 год окажется в верхней половине прогнозного диапазона благодаря снижению расходов, улучшению результатов подразделения возобновляемых источников энергии и восстановлению турецкого бизнеса.

Группа прогнозирует годовую скорректированную прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) в диапазоне 2,8-3,0 миллиарда евро ($3,2-$3,4 миллиарда) и скорректированную чистую прибыль на уровне 1,3-1,5 миллиарда евро.

Скорректированный показатель EBIT в январе-сентябре вырос на 11 процентов до 2,4 миллиарда евро. Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 2,2 миллиарда.

Скорректированная чистая прибыль за первые девять месяцев года выросла на 25 процентов до 1,2 миллиарда евро, превысив прогноз аналитиков на уровне 1,1 миллиарда евро.

Скорректированный показатель EBIT подразделения возобновляемых источников энергии вырос на 14 процентов до 283 миллионов евро.

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