Последнее обновление: 14.11.2018 15:34

Италия отвергла ультиматум ЕС о поправках к бюджету

Правительство Италии отвергло требование Евросоюза о внесении поправок в проект бюджета.

Бюджетный план останется без изменений, заявил вице-премьер Италии Луиджи ди Майо незадолго до истечения ультиматума ЕС поздно вечером во вторник.

"Мы убеждены, что это именно тот бюджет, который нужен стране, чтобы восстановиться", - добавил он после заседания кабинета министров в Риме.

По словам Ди Майо, правительство поставило целью не превышать установленную планку дефицита в 2,4 процента от объема ВВП. Он сказал, что кабинет принял пакет мер, призванный обеспечить выполнение этой цели, включающий в числе прочего автоматический механизм контроля и продажу недвижимости, находящейся в госсобственности.

Еще до заседания кабинета, глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что предлагаемый правительством проект бюджета обеспечит "больше занятости, больше пенсий и меньше налогов". "Если Европу это устраивает - тем лучше. Если Европу это не устраивает, мы все равно будем делать по-своему", - резюмировал он.

Еврокомиссия в октябре впервые отвергла проект бюджета страны-члена ЕС и потребовала от Италии внести коррективы в бюджетное планирование. Теперь Риму угрожает штрафная процедура, которая может привести к сокращению помощи со стороны ЕС и высоким штрафам.

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