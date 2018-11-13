Меркель предложила создать европейский Совет безопасности

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила в Страсбурге перед европарламентариями с предложением создать европейский Совет безопасности по принципу сменяемости членов, который бы принимал бы важные решения в ЕС.

"Я предложила ввести европейский Совет безопасности, члены которого работали бы по принципу сменяемости и который бы более быстро готовил важные решения", - сказала Меркель, ее выступление в прямом эфире транслировал телеканал N24.

Канцлер добавила, что "только сплоченная Европа может быть достаточно сильна, чтобы быть услышанной на мировой арене", и призвала "прийти к единым решениям в тех областях, где договоры позволяли бы это".

По словам Меркель, стать более самостоятельными и "взять свою судьбу в собственные руки ЕС необходимо, чтобы выжить как сообщество".