Последнее обновление: 13.11.2018 17:56

Венгрия заявила о готовности импортировать газ через терминал СПГ в Литве

Президент Венгрии Янош Адер, находящийся с визитом в Вильнюсе, во вторник на совместной с главой Литвы Далей Грибаускайте пресс-конференции заявил, что Венгрия заинтересована в импорте природного газа из балтийской республики через Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ).

"Когда Литва установила терминал природного сжиженного газа, она сделала большой шаг. Нашей целью является, чтобы с севера, скажем, из Польши или Литвы, мы могли получать газ", - сказал Адер.

По его словам, Венгрия также ожидает завершения строительства терминала СПГ в Хорватии. "Тогда мы сможем закупать газ с севера или юга", — подчеркнул он.

В свою очередь Грибаускайте подтвердила, что Клайпедский терминал СПГ может создать возможность экспорта газа для Венгрии. По ее словам, это позволит создать "наибольшую безопасность поставок для Венгрии и сократить ее зависимость от одной всем известной страны".

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