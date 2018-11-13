Лондон хочет ускорить введение санкций ЕС к нарушителям использования химоружия

Правительство Великобритании хочет скорейшего утверждения списка лиц, причастных к нарушениям в использовании химического оружия, чтобы обеспечить введение нового режима санкций ЕС за химические атаки. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на британского дипломата.

"Великобритания хочет быстрого прогресса в утверждении списка лиц, причастных к нарушениям в использовании химического оружия — ред.), чтобы обеспечить, чтобы санкционный режим в отношении химического оружия решительно был введен", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, собеседник отказался подтвердить или опровергнуть информацию СМИ о том, что Лондон якобы требует запретить въезд в ЕС шестерым руководителям российской разведки и заморозить их активы.

Страны-члены Европейского Союза на этой неделе ожидают от Великобритании подробного предложения относительно этого.

Как известно, 16 октября в Официальном журнале ЕС было обнародовано решение относительно санкций против лиц и юридических субъектов, причастных к распространению и производства химоружия.