Президент США Дональд Трамп раскритиковал Францию за высокие ввозные пошлины на вино, затрудняющие продажу американского вина.

"Что касается торговли, Франция делает прекрасное вино, но такое же прекрасное вино делают и США. Проблема в том, что Франция очень затрудняет продажу американского вина во Франции и вводит очень высокие пошлины. Меж тем США помогают французским винам и берут за ввоз очень низкие пошлины. Это нечестно. Это нужно менять", - написал Трамп в своем Twitter.

Ранее во вторник Трамп вновь раскритиковал идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии для защиты от США, России и Китая и призвал платить за НАТО.