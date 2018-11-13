Последнее обновление: 13.11.2018 17:30

Трамп раскритиковал Францию за высокие ввозные пошлины на вино

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Францию за высокие ввозные пошлины на вино, затрудняющие продажу американского вина.

"Что касается торговли, Франция делает прекрасное вино, но такое же прекрасное вино делают и США. Проблема в том, что Франция очень затрудняет продажу американского вина во Франции и вводит очень высокие пошлины. Меж тем США помогают французским винам и берут за ввоз очень низкие пошлины. Это нечестно. Это нужно менять", - написал Трамп в своем Twitter.

Ранее во вторник Трамп вновь раскритиковал идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии для защиты от США, России и Китая и призвал платить за НАТО.

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