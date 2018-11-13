За 10 месяцев доходы китайского бюджета выросли на 7,4%, расходы - на 7,6%

Доходы бюджета Китая в январе-октябре выросли на 7,4% относительно аналогичного периода прошлого года - до 16,1 трлн юаней, сообщило министерство финансов страны.

Расходы составили 17,5 трлн юаней, повысившись на 7,6% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Это составляет 83,6% от запанированного на текущий год в бюджете показателя, отмечает агентство "Синьхуа".

В октябре доходы сократились на 3,1% в годовом выражении - до 1,57 трлн юаней ($226 млрд). В том числе поступления в центральный бюджет составили 768,4 млрд юаней (снижение на 1,2%), в местные бюджеты - 804,3 млрд юаней (увеличение на 1%).

Китай планирует завершить 2018 год с дефицитом бюджета 2,38 трлн юаней, или 2,6% ВВП, по сравнению с 3% ВВП по итогам прошлого года. Если прогноз оправдается, это будет первое снижение бюджетного дефицита с 2013 года.