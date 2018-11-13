Южная Корея испытает новый космический ракетный двигатель

Южная Корея планирует провести испытание нового космического ракетного двигателя собственного производства 28 ноября. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на правительство страны.

"Южная Корея планирует первое испытание разработанного в стране ракетного двигателя 28 ноября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время 10-минутного испытания специалисты будут контролировать работу нового двигателя, систему управления полетом и т. п.

Если тесты будут успешными, планируется, что запуск полностью укомплектованной ракеты KSLV-2 в космос состоится в 2021 году.

Ракета KSLV-2 станет первым космическим аппаратом Южной Кореи, полностью спроектированным и построенным в стране. Она будет использоваться для размещения беспилотных спутников на орбите Земли и для других коммерческих применений.

Сначала 75-тонную одноступенчатую ракету, разработанную Корейским институтом аэрокосмических разработок, планировалось запустить 25 октября с Космического центра Наро у Гоин, провинция Южная Чолла. Однако из-за выявленных аномальных показателей в вытеснительной системе подачи топлива испытания отложили.