В октябре добыча нефти ОПЕК выросла на 127 тыс. баррелей в сутки

Страны ОПЕК в октябре увеличили нефтедобычу на 127 тыс. баррелей в сутки, наибольший рост показала Саудовская Аравия и ОАЭ, наибольшее снижение продемонстрировал Иран, приводит ОПЕК вторичные источники данных наблюдения.

По данным вторичных источников, Саудовская Аравия увеличила добычу нефти в октябре на 127 тыс. б/с. При этом сама Саудовская Аравия отчиталась ОПЕК о росте добычи нефти в октябре на 141 тыс. б/с - до 10,64 млн б/с. В предыдущий месяц страна увеличила добычу на 108 тыс. б/с, сама же отчиталась о росте на 90 тыс. б/с.

ОАЭ за прошедший месяц увеличила добычу нефти на 220 тыс. б/с - до 3,27 млн б/с, в то время, как, по данным вторичных источников, добыча страны увеличилась месяц к месяцу на 142 тыс. б/с.

Существенно просела добыча в прошлом месяце в Иране - на 156 тыс. б/с, до менее 3,3 млн б/с.

Ливия продолжает восстанавливать добычу, нарастив ее в октябре на 60 тыс. б/с - до 1,114 млн б/с, хотя в ноябре 2017 года страна пообещали ОПЕК не увеличивать добычу выше 1 млн б/с в 2018 году.