Последнее обновление: 13.11.2018 16:15

Продажа бензина на внутреннем рынке России стала выгоднее экспорта

Начиная со 2 ноября, экспорт бензина из России стал менее выгодным, чем продажа топлива на внутреннем рынке.

Согласно экспертным оценкам, продажи бензина на внутреннем рынке стали более выгодными по той причине, что цены на автомобильное топливо в России привязаны к так называемому экспортному нетбэку, представляющему собой экспортную цену на топливо за вычетом пошлин и затрат на его транспортировку. До недавнего времени нетбэк рос из-за высоких мировых цен на нефть и слабого рубля. Это привело к весеннему скачку цен на бензин внутри России и заставило правительство, начиная с 1 июня, временно заморозить цены, в результате чего до конца года российские нефтяники, по некоторым прогнозам, недосчитаются 200 млрд рублей.

Заключенное между правительством России и крупнейшими российскими нефтяными компаниями соглашение о заморозке цен на бензин и дизель на уровне июня до конца 2018 года, о котором было объявлено 12 ноября, объективно играет на руку нефтяным компаниям. Дело в том, что в последние десять дней экспортный нетбэк на бензин упал ниже биржевых цен в России, и продавать его на российском рынке стало выгоднее, чем экспортировать. Правда, как отмечают эксперты, выгода, получаемая нефтяниками в данном случае, носит чисто виртуальный характер, поскольку бензин из России почти не экспортируется.

Что касается дизельного топлива, то экспортный нетбэк все еще выше биржевой цены в России. Таким образом, экспортировать дизель для компаний по-прежнему более выгодно, чем продавать его на внутреннем рынке.

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