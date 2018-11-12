Немецкая экономика увеличивает инвестиции в инновации

Немецкая экономика инвестирует все больше средств в инновационные продукты и услуги. В 2017 году отчисления на научные исследования и разработки выросли в годовом исчислении на 9,3 процента и составили 68,6 млрд евро, сообщило Объединение немецких фондов в поддержку экономики в понедельник, 12 ноября.

Увеличилось и число сотрудников, работающих в сфере исследований, - почти на 20 тысяч до 432 тысяч человек. В целом, с учетом государственных ассигнований, расходы на научные исследования Германии в минувшем году составили 3,02 процента ВВП.

Объединение немецких фондов в поддержку науки учреждено рядом предприятий, фондов и объединений экономики. Оно подготовило доклад об инвестициях в инновации по поручению министерства образования и научных исследований ФРГ. На текущей неделе правительство Германии намерено установить рамки финансирования исследований в сфере искусственного интеллекта.