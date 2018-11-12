Alibaba поставил новый рекорд продаж

Китайский гигант интернет-торговли Alibaba установил в воскресенье новый рекорд по объему продаж в свой главный торговый день в году, получивший название Дня холостяков.

За первые 85 секунд распродажи компания заработала миллиард долларов, а к концу первого часа этого праздника консюмеризма продолжительностью в сутки доходы компании достигли почти $10 млрд. Еще за несколько часов до конца акции Alibaba побила собственный рекорд 2017 года, составлявший $25,3 млрд.

В общей сложности покупатели потратили в этот день $30,8 млрд - на 27% больше, чем годом ранее. В то же время это самый низкий годовой прирост за всю историю распродаж Дня холостяков. Компания проводит праздничные распродажи по случаю придуманного ею Дня холостяков с 2009 года.

В шопинг-листе распродаж числится около 180 тыс. брендов, включая товары таких ведущих технологических компаний как Xaomi, Apple и Dyson.

Несмотря на то, что в этом году были побиты все предыдущие рекорды, наблюдатели полагают, что активность пойдет на спад по мере того, как люди станут привыкать к этому событию. Кроме того, в этом году Alibaba столкнулась с новыми трудностями - такими как появление серьезных конкурентов на рынке, замедление экономики и падение курса акций в связи с торговой войной между Китаем и США.