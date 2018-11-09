Экономисты видят 25%-ю вероятность выхода Британии из ЕС без соглашения с блоком

Менее чем за пять месяцев до официального развода Британии с Евросоюзом сохраняется 25-процентная вероятность того, что стороны не сумеют заключить соглашение об условиях Brexit, показал опрос экономистов, проведенный Reuters на этой неделе.

Серьезным камнем преткновения оказался вопрос о границе между Ирландией и Северной Ирландией, а поскольку время для решения этой проблемы на исходе, вероятность того, что Лондон и ЕС не заключат соглашение до 29 марта - официальной даты Brexit - осталась на уровне 25 процентов, как и месяцем ранее.

С начала проведения подобных опросов в июле 2017 года вероятность выхода Британии из ЕС без соглашения с Брюсселем составляла от 20 до 30 процентов. Прогнозы в свежем опросе находятся в диапазоне от 5 до 75 процентов.

Самым вероятным исходом переговоров сторон является заключение соглашения о свободной торговле, свидетельствуют опросы Reuters.

На втором месте - выход Британии без соглашения и торговля в соответствии с правилами ВТО. На третьем - сохранение Британией членства в Европейском экономическом пространстве, предусматривающее взносы в бюджет ЕС и доступ к единому рынку блока. Наименее вероятным исходом остается отмена Brexit.

Хотя рецессия, ожидавшаяся после референдума о Brexit, не наступила, рост ВВП Британии замедлился и составит 1,3 процента в 2018 году, показал опрос 70 экономистов.

Экономисты видят в среднем 23-процентную вероятность рецессии в 2019 году и 30-процентную - в ближайшие два года.