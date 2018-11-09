В Евросоюзе подозревают фальсификации в расследовании дела зятя Орбана

Решение полиции Венгрии прекратить расследование коррупционного дела в отношении зятя премьер-министра Венгрии Виктора Орбана усиливает сомнения относительно независимости венгерских правоохранительных органов. Об этом председатель комитета по бюджетному контролю в Европарламенте Ингеборг Грессле написала в своем Twitter.

«Результат расследования венгерской власти в деле #ELIOS странный. Отчет OLAF (Европейское управление по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества) содержит серьезные доказательства о фальсификации дела. @ EP_BudgControl (комитет Европейского парламента по бюджетного контроля) придется проанализировать результаты этого расследования вместе с DG REGI (комитет Регионального развития Европарламента)», - написала Грессле.

Как сообщалось, Европейское управление по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества (OLAF) в январе этого года выявило "серьезные несоответствия" и "конфликт интересов" в проекте, по которому на средства ЕС должны обновить уличное освещение в Венгрии.

По данным OLAF, компания, занимавшаяся проектом, половина которой принадлежит зятю премьера Орбана Иштвану Тиборцу, с 2011 до 2015 года присвоила миллионы евро субсидий ЕС. На основании этих данных началось расследование. В ноябре в полиции заявили, что расследование прекращено из-за отсутствия состава преступления.