Спрос на премиальные ПК содействовал росту квартальной прибыли Lenovo

Китайский производитель ПК Lenovo Group отчитался о росте чистой прибыли на 21 процент в прошедшем квартале, что превзошло ожидания рынка, благодаря хорошим продажам компьютеров премиум-класса за этот период.

Чистая прибыль за квартал, завершившийся в сентябре, составила $168 миллионов по сравнению со $139 миллионами за аналогичный период годом ранее. Это выше консенсус-прогноза аналитиков на уровне $118 миллионов, по данным Refinitiv.

Выручка выросла на 14 процентов до $13,38 миллиарда, достигнув максимального значения за почти четыре года, благодаря спросу на коммерческие ПК, являющиеся более прибыльными, чем потребительские модели.

Lenovo, которая в 2017 году уступила лидерство в сфере продаж ПК американской HP Inc, сообщила, что вернулась на первое место на рынке с долей в 23,7 процента, по оценке аналитической компании IDC.

В первой половине финансового года - с апреля по сентябрь - доналоговая прибыль Lenovo в подразделении по производству персональных компьютеров и умных устройств выросла на 42 процента в годовом выражении до $940 миллионов при марже доналоговой прибыли на уровне 5 процентов.

Убыток до вычета налогов в подразделении мобильных устройств за этот период сократился до $146 миллионов с $337 миллионов годом ранее.

Убыток в подразделении, которое предлагает решения для центров обработки данных, сократился до $123 миллионов, тогда как выручка выросла на 63 процента до $3,2 миллиарда.