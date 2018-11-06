Союз налогоплательщиков ФРГ вскрыл более 100 случаев растраты госсредств

Союз немецких налогоплательщиков вскрыл в текущем году 109 случаев неоправданного расходования государственных средств в Германии. Данные об этом содержатся в ежегодной "черной книге", которую организация представила в Берлине во вторник, 6 ноября.

Критику вызвали, в частности, ряд строительных проектов, а также кампания министерства труда и социальных дел ФРГ, на проведение которой ушло несколько миллионов евро. Среди других выявленных случаев растранжиривания госсредств - неиспользуемая система подогрева газона на стадионе в Эрфурте, которая обошлась в 887 тысяч евро.

В регионе Ганновер за 11 тысяч евро был приобретен автомобиль для перевозки волков, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. С момента его покупки произошли лишь два таких инцидента, в обоих случаях животные погибли на месте происшествия, говорится в "черной книге".

Кроме того, Союз налогоплательщиков раскритиковал растрату в вооруженных силах ФРГ. Речь идет о приобретении дронов и шести подводных лодок для нужд военно-морских сил. Их покупка обошлась в 3 млрд евро, но ни одна единица техники так и не поступила в распоряжение военных.