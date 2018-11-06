Министры финансов еврозоны просят Италию изменить проект бюджета, Рим против

Министры финансов еврозоны в понедельник призвали Италию скорректировать проект бюджета на 2019 год, приведя его в соответствие с правилами Евросоюза до истечения установленного на это срока на следующей неделе, однако Рим сказал, что не будет менять планы.

Италия в октябре пошла на беспрецедентное столкновение с ЕС, представив проект бюджета на 2019 год, предусматривающий увеличение структурного дефицита на 0,8 процента ВВП вместо снижения на 0,6 процента ВВП в рамках правил ЕС. Еврокомиссия отклонила проект.

Министры финансов еврозоны опасаются, что увеличение долга и госрасходов Италии представляет угрозу для единой валюты и углубления интеграции в блоке.

“Мы согласны с оценкой Комиссии”, - говорится в совместном заявлении министров.

“Мы надеемся, что Италия и Комиссия вступят в открытый и конструктивный диалог и что Италия будет тесно сотрудничать с Комиссией при подготовке пересмотренного бюджетного плана, который будет соответствовать Пакту стабильности и роста (бюджетным правилам ЕС)”.

У Италии есть время до 13 ноября, чтобы отправить Брюсселю пересмотренный проект бюджета на 2019 год. Однако лидеры правящей коалиции Италии неоднократно отвергали возможность корректировки плана, говоря, что повышение объема заимствований необходимо для ускорения роста ВВП.

Министр экономики Италии Джованни Триа ясно дал понять, что в целом проект бюджета не изменится, но подчеркнул, что Италия ждет снижения госдолга, который сейчас превышает 130 процентов ВВП, за счет бюджетных мер стимулирования.

Итальянский чиновник сообщил, что Рим работает над компромиссом, преимущественно нацеленным на то, чтобы ослабить давление рынка на итальянские госбонды, но не уточнил, как именно Италия намерена уладить противоречия с ЕС.