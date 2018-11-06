Украина нарастила международные резервы до $18,1 млрд

На 1 ноября 2018 года международные резервы Украины составили $16 млрд 737 млн без учета размещения еврооблигаций. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

За месяц они выросли на 0,6%. На изменение объема международных резервов в октябре влияли следующие факторы:

Во-первых, интервенции Национального банка Украины. Из-за отсутствия девальвационного давления на курс гривны и наличии избыточного предложения валюты, в том числе за счет поступления валютной выручки от экспорта урожая зерновых, НБУ пополнил международные резервы за счет покупки валюты на межбанковском валютном рынке.

В октябре чистая покупка валюты Национальным банком составила $198,5 млн. За месяц Нацбанк купил $268,5 млн, включая $126 млн по выбору лучшей цены и $142,4 млн по единому курсу, и продал $70 млн по единому курсу.

Во-вторых, операции правительства. С одной стороны, платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в октябре составили $853 млн (в эквиваленте). Из них $777,8 млн составляли расходы на обслуживание и погашение по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ). При этом, эти расходы были почти полностью компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ, которые составляли $790,7 млн.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривны к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на $36,8 млн.

Всего по состоянию на 1 ноября 2018 года объем международных резервов покрывает 2,8 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

По информации НБУ, данные на начало ноября не учитывали недавнее размещение еврооблигаций. Благодаря получению средств, поступивших от этого размещения, по состоянию на 5 ноября международные резервы Украины выросли до $18,069 млн, что соответствует трем месяца будущего импорта.