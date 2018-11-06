Беларусь в октябре 2018 года нарастила ЗВР благодаря траншу ЕФСР

Золотовалютные резервные активы Беларуси на 1 ноября 2018 года, по предварительным данным, составили $7107,6 млн., сообщил сегодня Нацбанк РБ.

За октябрь 2018 года золотовалютные резервы выросли на $181,3 млн. или на 2,6% после снижения в сентябре 2018 года на $320 млн. или 4,4%.

«Увеличению уровня международных резервных активов в октябре способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление очередного транша Евразийского фонда стабилизации и развития, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте…Положительное влияние на уровень резервов также оказало увеличение стоимости монетарного золота», - говорится в сообщении регулятора.

Обслуживание внешнего и внутреннего госдолга в иностранной валюте в октябре обошлось в 290 млн. долларов США.