Британия продолжит торговать с Ираном и выполнять условия ядерной сделки

Великобритания продолжит придерживаться условий иранской ядерной сделки и не прекратит торговых отношений с Ираном после введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана, заявил официальный представитель британского премьера.

Пятого ноября вступают в силу санкции США против Ирана. Санкции охватят экспорт нефти. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

"Мы сожалеем о восстановлении санкций США. Мы по-прежнему уверены в том, что иранская ядерная сделка делает мир безопаснее, и наша позиция остается прежней, пока Иран продолжает выполнять свои обязательства по этому соглашению, а также соблюдает строгие ограничения на ядерную деятельность. Мы будем привержены выполнению договоренностей. Также мы продолжим в полной мере поддерживать расширение торговых отношений с Ираном и призывать бизнес пользоваться всеми преимуществами и коммерческими возможностями", - сказал представитель премьера журналистам в понедельник.

ЕС, Франция, ФРГ и Великобритания распространили в пятницу совместное заявление, в котором подтвердили, что продолжат работу с РФ, Китаем и другими странами над сохранением и поддержанием эффективных финансовых каналов с Ираном, несмотря на санкции США. В нем отмечалось, что "в последние недели эти усилия активизировались, особенно те, которые лежат в основе европейской инициативы по созданию специального целевого механизма, над созданием которого мы продолжаем работу".

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного представителя администрации президента США Дональда Трампа сообщило, что США согласились позволить восьми странам, включая Индию, Японию и Южную Корею, продолжить закупки иранской нефти после введения санкций против Ирана.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана.