Китай изменил всю мировую экономику - глава МВФ

Экономическое преобразование Китая изменило не только внутреннюю жизнь страны, но и всю мировую экономику, заявила в понедельник глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на церемонии открытия Первого международного импортного ЭКСПО в Шанхае.

"Сорок лет назад Китай начал выстраивать мост к остальному миру, открыв свою экономику и простимулировав начало реформ, которые изменили жизни и возможности сотен миллионов людей и здесь, и за пределами Китая", - заявила Лагард.

Она подчеркнула, что "изменив себя посредством торговли, посредством тяжелой работы, учась у других, Китай преобразовал не только себя, но и мировую экономику".