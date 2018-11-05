Китай рассказал о планируемом объеме импортируемых товаров и услуг

В ближайшие 15 лет объем импортируемых Китаем товаров и услуг превысит 30 миллиардов долларов и 10 миллиардов долларов соответственно, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия Первого международного импортного ЭКСПО.

"Ожидается, что в ближайшие 15 лет объем импортируемых Китаем товаров и услуг превысят 30 миллиардов долларов и 10 миллиардов долларов соответственно", - заявил Си Цзиньпин.

По словам китайского лидера, объявленные им в апреле этого года меры по облегчению доступа на рынок были в большинстве своем реализованы, постепенно снимаются ограничения и повышается уровень либерализации в инвестиционной сфере.

"Китай стабильно продвигает еще более широкое открытие своего финансового сектора, продолжает развивать открытость сферы услуг, сельского хозяйства, производства, телекоммуникаций, культуры, здравоохранения", - сказал он.

Первое импортное ЭКСПО в Шанхае (China International Import Expo) открылось в понедельник и продлится до 10 ноября, в нем принимают участие более 2,8 тысячи компаний из 130 стран и регионов мира. Российские компании представлены в пяти отраслевых зонах: продукты питания и сельскохозяйственные продукты, высокотехнологичное оборудование, медицинское оборудование и товары, сфера услуг, потребительские товары.