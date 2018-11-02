Brussels Airlines откажется от Superjet из-за технических проблем

Бельгийская Brussels Airlines решила заменить четыре взятых в лизинг самолета Sukhoi Superjet 100 из-за технических проблем, которые привели к отмене нескольких рейсов, сообщил представитель авиакомпании в пятницу.

Brussels Airlines взяла в лизинг четыре самолета Superjet в 2017 году у ирландской лизинговой компании CityJet. Теперь она договорилась с CityJet вывести их из эксплуатации с октября, заменив канадскими Bombardier CRJ-900.

Представитель авиакомпании, принадлежащей немецкой Lufthansa, сообщила, что у самолетов наблюдались технические проблемы, из-за которых Brussels Airlines летом была вынуждена отменить несколько рейсов.

По ее словам, отзывы пассажиров о самолете были хорошими, но у компании было недостаточно опыта для решения возникавших технических проблем.

“У нас контракт с (лизинговой компанией) CityJet, он выполняется. Мы работаем в рамках контракта, - сказал Рейтер представитель производителя Superjet компании Гражданские самолеты Сухого (ГСС), которая выпускает Superjet, не сообщив деталей.

Российский региональный лайнер Sukhoi Superjet 100 был разработан в партнерстве с Boeing и итальянской Finmeccanica.

Разработчик и производитель Superjet компания ГСС входит в государственную Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).