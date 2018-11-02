Десять стран ЕС отказываются брать на себя чужие долги

Финляндия и еще девять стран Европейского Союза не согласны отвечать за долги других государств ЕС в случае экономического кризиса.

"Финляндия и девять других стран ЕС выступают против того, чтобы страны ЕС во все большем объеме отвечали за долги других государств в случае экономического кризиса", - говорится в сообщении Yle.

"Ганзейская группа", созданная Финляндией, Голландией, Швецией, Эстонией, Ирландией и рядом других стран, разработала модель для укрепления финансовой стабильности в ЕС.

Согласно предложению, следует укрепить европейские стабилизационные механизмы и в случае кризиса использовать их вместо денег европейских налогоплательщиков.

Финляндия вложила в Европейский стабилизационный механизм 1,4 млрд евро и при необходимости готова увеличить свой вклад до 11 млрд евро.