Закупки Китаем иранской нефти в сентябре упали на 34%

Закупки Китаем иранской нефти в сентябре 2018 года упали на 34% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 2,13 млн тонн, или около 518,3 тыс. баррелей в сутки, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Главного таможенного управления КНР. По сравнению с августом, когда закупки составляли 3,28 млн тонн, импорт также снизился более чем на треть.

Китай сократил импорт нефти из Ирана в ожидании дальнейших санкций США в отношении Тегерана.

Ранее китайская таможня предоставляла данные об импорте и экспорте с разбивкой по товарам и странам, но в апреле приостановила публикацию, возобновив ее 1 ноября, сообщает агентство Bloomberg.

Россия в сентябре была крупнейшим поставщиком нефти в Китай: 6,81 млн тонн нефти против 5,7 млн тонн в августе. У Саудовской Аравии было приобретено 3,78 млн тонн нефти (-8,5%), у США - 1,04 млн тонн (-8%).

В целом Китай увеличил импорт нефти в прошлом месяце на 0,9% в годовом выражении - до 37,21 млн тонн. В стоимостном выражении импорт подскочил на 41,6%, до почти $20 млрд.