Shell ускоряет выкуп акций на фоне роста прибыли

Royal Dutch Shell отчиталась об увеличении прибыли до пика четырех лет в третьем квартале на фоне роста цен на нефть и газ, и также ускорила обратный выкуп акций на общую сумму $25 миллиардов.

Несмотря на то, что квартальная прибыль составила $5,6 миллиарда, слегка не дотянув до прогнозов, инвесторы были воодушевлены ростом выручки почти на 60 процентов до $12,1 миллиарда в связи со значительным сокращением расходов за последние годы. Денежный поток компании за вычетом единовременных статей расхода вырос до $14,7 миллиарда, достигнув максимума 10 лет.

Акции Shell выросли на 1 процент на ранних торгах, в то время как нефтегазовый индекс снизился на 0,8 процента.

Shell запустила долгожданную программу обратного выкупа акций на общую сумму $25 миллиардов в июле, чтобы выполнить обещание повысить дивиденды акционеров после приобретения BG Group в 2016 году, демонстрируя уверенность в будущем прогнозе роста поступлений денежных средств и прибыли.

Shell также сообщила, что завершила первый транш выкупа акций на сумму в $2 миллиарда в октябре и готовилась совершить второй транш на сумму $2,5 миллиарда в четверг, который должен завершиться к 28 января.

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании и основанная на текущей стоимости поставок без учета специальных статей баланса, выросла на 39 процентов до $5,624 миллиарда по сравнению с прошлым годом. Аналитики ожидали роста до $5,766 миллиарда. Во втором квартале прибыль составила $4,691 миллиарда.

Добыча нефти и газа в третьем квартале снизилась на 2 процента по сравнению с прошлым годом до 3,596 миллиона баррелей в нефтяном эквиваленте. Как ожидается, добыча вырастет в четвертом квартале из-за снижения расходов на обслуживание, сообщила Shell.