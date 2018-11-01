Российский самолет МС-21 оказался в 1,5 раза дороже ракет Илона Маска

Проект создания среднемагистрального самолета МС-21, включенный правительством в план инновационной перестройки экономики еще в 2008 году, за время своего существования подорожал в 2,3 раза.

При этом сроки реализации были сорваны, а вместо двух моделей "300" и "400" план урезали до одной, говорится в заключении Счетной палаты, которое ведомство опубликовало в четверг.

Срок создания самолета в ходе реализации вырос на три года, некоторые этапы работ корпорация "Иркут" завершила на 6-12 месяцев позже, чем планировалось.

На реализацию проекта уже направлено более 158 млрд рублей, а в ближайшие 8 лет придется потратить еще 279,4 млрд рублей.

Общая стоимость проекта оценивается в 437,4 млрд рублей, или 6,6 млрд долларов.

Это в 1,5 раза больше, чем стоили все ключевые космические проекты Илона Маска вместе взятые. Так, по данным НАСА, разработка ракеты Falcon 9 обошлась в 3,9 млрд долларов, пишет finanz.ru.

Ракета Falcon Heavу, по словам самого Маска, стоила лишь 500 млн долларов.

Проект МС-21 "изначально запускался в достаточно сложных условиях, когда в отрасли был большой износ основных производственных фондов и высокая степень зависимости от импорта", объясняет аудитор Счетной палаты Сергей Агапцов: уже в ходе реализации в России пришлось создавать собственное производство авионики на замену зарубежному системному интегратору бортового радиоэлектронного оборудования.

На изменение стоимости проекта повлиял и обвал рубля: когда MC-21 стартовал доллар стоил 23,5 рубля, а к началу ноября 2018-го взлетел до 65,6 рубля.

"Дополнительные бюджетные ассигнования теперь требуются на создание системы послепродажного обслуживания и развертывания серийного производства", - констатирует СП.

Закупать российские МС-21 хотела бы Сирия, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта САР Али Хамуд.

По его словам, Дамаск считает приобретение самолетов российского производства "мечтой, которая должна сбыться как можно скорей".

"Мы попросили от дружественной российской стороны, чтобы Сирия имела право первенства в приобретении этих самолетов", - заявил Хамуд.